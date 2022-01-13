Цены на АЗС пошли вверх

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 января 2022 по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Об этом говорится в данных «Консалтинговой группы А-95».

Как изменились цены Средние розничные цены на бензин: А-92 составляет 30,38 гривен за литр

А-95 — 31,27 гривен за литр

Дизельное топливо — 30,38 гривен за литр

Автогаз — 18,99 гривен за литр. Напомним Ранее Минфин писал, что Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,92 грн/литр и дизтоплива — 25,16 грн/литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на середину января.