Цены на АЗС пошли вверх

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 13 января 2022 по сравнению с предыдущим торговым днем резко выросли. Об этом говорится в данных «Консалтинговой группы А-95».

Цены на АЗС пошли вверх

Как изменились цены

Средние розничные цены на бензин:

  • А-92 составляет 30,38 гривен за литр
  • А-95 — 31,27 гривен за литр
  • Дизельное топливо — 30,38 гривен за литр
  • Автогаз — 18,99 гривен за литр.

Напомним

Ранее Минфин писал, что Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,92 грн/литр и дизтоплива — 25,16 грн/литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на середину января.

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