Китай создаст собственный рынок NFT

Блокчейн BSN, поддерживаемый властями Китая, в конце января представит инфраструктуру для создания невзаимозаменяемых токенов (NFT). Об этом сообщает South China Morning Post, пишет РБК.

Китай создаст собственный рынок NFT
Фото: psm7.com

Что известно

По информации издания, китайские власти планируют создать собственный NFT-рынок, не связанный с криптовалютами.

«У NFT нет юридических проблем в Китае, но они должны дистанцироваться от криптовалют, таких как биткоин», — пояснил исполнительный директор компании Red Date Technology Хэ Ифань. Red Date Technology оказывает техническую поддержку BSN.

На базе BSN будет создана платформа, которая позволит китайским разработчикам создавать собственные маркетплейсы и другие приложения для работы с NFT-токенами. Китайский юань станет единственной валютой для расчетов на платформе.

Ифань пояснил, что публичные распределенные реестры в Китае незаконны, поскольку местное законодательство требует от всех интернет-систем подтверждать личность пользователей. Из-за этого Red Date Technology создает открытую систему, которая управляется разработчиками BSN.

Напомним

В конце сентября прошлого года Народный банк Китая запретил криптовалютные транзакции. Использование цифровых активов в стране приравнивается к незаконной финансовой деятельности. Вне закона оказались и услуги, которые предоставляют криптобиржи жителям Китая.

Жесткие меры в отношении криптовалют начали вводить в Китае еще в конце мая 2021 года после призыва вице-премьера Государственного совета КНР Лю Хэ ужесточить регулирование цифровых активов. Власти местных провинций запретили добычу криптовалюты, а криптобизнес покинул страну.

Что такое NFT-токены

NFT-токены являются своеобразным развитием идеи криптовалют, пишет BBC. Как и традиционные цифровые деньги — биткоин или Ethereum — они работают на технологии блокчейн.

Ключевое отличие только в одном: если одна «монета» биткоина, к примеру, ничем не отличается от другой «монеты» биткоина, то каждый NFT может быть уникальным (или иметь ограниченное количество копий). Отсюда и название NFT — non fundgible-token (невзаимозаменяемый токен).

Если у вас есть уникальный NFT-токен, то можно быть уверенным: такого больше нет ни у кого.

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