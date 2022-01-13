За прошлый год Приватбанк и Ощадбанк закрыли 455 отделений

В 2021 году банки продолжили закрывать отделения. Ощадбанк и Приватбанк прекратили работу 455 филиалов. Впрочем, есть банки, которые открыли дополнительные отделения. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

На 1 января в Украине сократилось количество отделений банков. В настоящее время их насчитывается 6685.

Какие банки закрыли филиалы

Сеть Ощадбанка сократилась за год на 235 филиалов — до 1602 отделений. Приватбанк закрыл в прошлом году 220 отделений — на 1 января он имел 1497 представительств.

Всего 4 филиала сократили у Райффайзен банке, а Укрсиббанк закрыл 21 представительство.

В то же время ПУМБ открыл 24 новых отделения в прошлом году (общее количество 248), а «А-Банк» открыл 7 филиалов (239 представительств).

Количество отделений банков в Украине сокращается с 2012 года, тогда их было больше 20 тысяч.