Глава Seba Bank спрогнозировал рост биткоина до $75 тысяч

Генеральный директор Seba Bank Гвидо Бюлер в интервью CNBC спрогнозировал, что стоимость биткоина в текущем году может обновить исторический максимум выше $75 тыс. Об этом пишет РБК.

Прогноз банкира

По словам Бюлера, курс биткоина будет поддерживать рост институционального интереса к активу.

«Наша внутренняя модель оценки указывает на цену от $50 тыс. до $75 тыс. Я абсолютно уверен, что мы увидим этот уровень. Вопрос в сроках», — пояснил глава Seba Bank.

Предыстория

В ноябре прошлого года цена биткоина достигала исторического максимума выше $69 тыс. После этого стоимость криптовалюты перешла к снижению. 10 января курс актива впервые с сентября опускался ниже $40 тыс. 13 января биткоин торгуется по $43,7 тыс. За сутки криптовалюта подорожала на 3%.

Согласно опросу JPMorgan, большинство клиентов инвестиционного банка (40%) ожидают, что к концу текущего года цена биткоина превысит $60 тыс. Снижение первой криптовалюты до $20 тыс. к началу 2023 года спрогнозировали 20% респондентов. 23% инвесторов считают, что актив к концу текущего года будет торговаться примерно по $40 тыс. за монету.

2% инвесторов уверены, что к 2023 году стоимость первой криптовалюты упадет ниже $10 тыс. Еще 5% опрошенных утверждают, что к концу текущего года курс биткоина превысит $100 тыс.

Seba Bank — это платформа для банковских операций с цифровыми активами, регулируемая швейцарским органом по надзору за финансовыми рынками.