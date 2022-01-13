Минэкономики повысило предельные цены на бензин и ДТ. Как отреагируют АЗС

Минэкономики обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 27,92 грн/литр и дизтоплива — 25,16 грн/литр, из которых исчисляется предельная цена реализации горючего на автозаправочных станциях на середину января. Об этом говорится в сообщении Минэкономики.

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Как изменилась стоимость

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 32,92 грн/литр, на «обычное» дизтопливо — 32,16 грн/литр.

По сравнению с началом января средняя цена на бензин увеличена на 0,95 грн/литр, на ДТ — на 1,34 грн/литр.

Напомним

Украина продлила карантин до 31 марта 2022 года. На период его действия правительство постановлением №?474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного горючего не выше 7 грн/литр, бензина — не выше 5 грн/литр.