Американские банки начнут выпуск собственных стейблкоинов

Пять американских банков — New York Community Bank, NBH Bank, FirstBank, Sterling National Bank и Synovus Bank — в партнерстве с Figure Technologies и JAM FINTOP создали консорциум для выпуска нового стейблкоина USDF. Об этом пишет РБК.

Американские банки начнут выпуск собственных стейблкоинов
Фото: bitnovosti

Что известно о выпуске

Его эмитентами будут выступать исключительно члены консорциума. Стоимость стейблкоина привязана к курсу доллара США в соотношении один к одному.

USDF должен стать альтернативой небанковским стейблкоинам. На данный момент крупнейшими по капитализации стейблкоинами считаются USDT от компании Tether и USDC, выпущенная Circle.

В дальнейшем консорциум продолжит привлекать другие банковские организации к сотрудничеству.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что частно выпускаемые стейблкоины могут существовать рядом с возможным цифровым долларом. Такое мнение высказал глава ФРС Джером Пауэлл.

Во время слушания Пауэлл объявил, что центробанк выпустит доклад по цифровым валютам в следующие несколько недель. Он не уточнил, планирует ли Федрезерв работать над разработкой собственного цифрового доллара, как уже делает ряд других стран, включая Китай .

В ноябре прошлого года рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США призвала к скорейшему регулированию стейблкоинов.

Члены рабочей группы обеспокоены возможным недостаточным обеспечением стейблкоинов и непрозрачностью резервов.

В связи с этим власти США планируют ограничить перечень компаний, которые имеют право на выпуск собственных стейблкоинов. Группа предлагает разрешить эмитировать стейблкоины только застрахованным депозитарным учреждениям.

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