Американские банки начнут выпуск собственных стейблкоинов
Пять американских банков — New York Community Bank, NBH Bank, FirstBank, Sterling National Bank и Synovus Bank — в партнерстве с Figure Technologies и JAM FINTOP создали консорциум для выпуска нового стейблкоина USDF. Об этом пишет РБК.
Что известно о выпуске
Его эмитентами будут выступать исключительно члены консорциума. Стоимость стейблкоина привязана к курсу доллара США в соотношении один к одному.
USDF должен стать альтернативой небанковским стейблкоинам. На данный момент крупнейшими по капитализации стейблкоинами считаются USDT от компании Tether и USDC, выпущенная Circle.
В дальнейшем консорциум продолжит привлекать другие банковские организации к сотрудничеству.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что частно выпускаемые стейблкоины могут существовать рядом с возможным цифровым долларом. Такое мнение высказал глава ФРС Джером Пауэлл.
Во время слушания Пауэлл объявил, что центробанк выпустит доклад по цифровым валютам в следующие несколько недель. Он не уточнил, планирует ли Федрезерв работать над разработкой собственного цифрового доллара, как уже делает ряд других стран, включая Китай .
В ноябре прошлого года рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США призвала к скорейшему регулированию стейблкоинов.
Члены рабочей группы обеспокоены возможным недостаточным обеспечением стейблкоинов и непрозрачностью резервов.
В связи с этим власти США планируют ограничить перечень компаний, которые имеют право на выпуск собственных стейблкоинов. Группа предлагает разрешить эмитировать стейблкоины только застрахованным депозитарным учреждениям.