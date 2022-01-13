Инвесторы на Уолл-Стрит не испугались инфляции. Рынки США растут

Вчера фондовые индексы США немного подросли. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил по итогам дня 0,28%, закрывшись на отметке 4?726 пунктов.

Фото: forbes.ua

Среди крупнейших компаний США , лидерами роста стали акции компании Tesla, выросшие на 3,9%, и акции компании Salesforce, прибавившие 1,2%.

Худшую динамику показали акции Eli Lilly and Company, снизившиеся на 2,4%, и акции компании PayPal Holdings, потерявшие за день 2,2%.

Инфляция в США

Ключевым событием в среду, стала публикация свежих данных по инфляции в США . В декабре индекс потребительских цен вырос на 7% в годовом исчислении, что стало максимальным годовым темпом с 1982 года, но данный уровень инфляции совпал с ожиданиями рынка. За месяц цены подросли на 0,4%.

Инфляция в США продолжает расти, но многим может показаться странным, что инвесторы на Уолл-Стрит вчера не испугались ее высоким значениям. Реакция рынка на данные по инфляции была странной, рынок качнуло сначала вверх, а после вниз до исходных значений и в результате рынок по итогам дня даже оказался в плюсе.

Инвесторы конечно же понимают, что продолжающийся рост инфляции не оставит ФРС других вариантов кроме, как начать ужесточение своей политики скорее раньше, чем позже. Это приведет к росту стоимости заимствований на рынке капитала и соответственно к росту стоимости живой «ликвидности».

Однако это будет потом, а сейчас, по-видимому, денег в системе очень много, и люди привыкли к тому, что рынок за последние два года растет практически без остановок, и к тому, что все провалы рынка инвесторы использовали для покупки подешевевших акций, благодаря чему все провалы быстро выкупались.

На рынке сейчас стало очень много непуганых инвесторов, которые просто не умеют и не хотят продавать.