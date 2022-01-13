ФОПы уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов

С начала января физические лица-предприниматели зарегистрировали более 200 тысяч регистраторов расчетных операций и программных РРО. Об этом написал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в телеграм-канале.

ФОПы уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов
Фото: kh.tax.gov.ua

Операция фискализация

«В Украине успешно идет процесс фискализации, которая является одним из элементов детенизации экономики нашего государства. Уже более 200?000 РРО/ПРРО зарегистрированы физическими лицами-предпринимателями», — написал он.

Кто должен применять РРО

ФЛП — плательщики единого налога второй, третьей и четвертой групп обязаны применять РРО/ПРРО при совершении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода.

При этом ФЛП — плательщики единого налога обязаны вести учет товарных запасов, если продают следующие товары:

  • технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту,
  • лекарственные средства и изделия медицинского назначения,
  • ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов (камней).

В этот перечень также входят плательщики единого налога, зарегистрированные плательщиками НДС.

Напомним

С 1 января 2022 года плательщики единого налога II-IV групп, производящие наличные расчеты, должны применять регистраторы расчетных операций и/или программные РРО.

В противном случае их ждет штраф — 100% от цены первого проданного без РРО товара и 150% за каждый последующий.

Если расчеты производятся только в безналичной форме, то устанавливать кассовый аппарат не требуется.

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