ФОПы уже зарегистрировали более 200 тысяч кассовых аппаратов
С начала января физические лица-предприниматели зарегистрировали более 200 тысяч регистраторов расчетных операций и программных РРО. Об этом написал председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев в телеграм-канале.
Операция фискализация
«В Украине успешно идет процесс фискализации, которая является одним из элементов детенизации экономики нашего государства. Уже более 200?000 РРО/ПРРО зарегистрированы физическими лицами-предпринимателями», — написал он.
Кто должен применять РРО
ФЛП — плательщики единого налога второй, третьей и четвертой групп обязаны применять РРО/ПРРО при совершении расчетных операций независимо от вида деятельности и объема дохода.
При этом ФЛП — плательщики единого налога обязаны вести учет товарных запасов, если продают следующие товары:
- технически сложные бытовые товары, подлежащие гарантийному ремонту,
- лекарственные средства и изделия медицинского назначения,
- ювелирные и бытовые изделия из драгоценных металлов (камней).
В этот перечень также входят плательщики единого налога, зарегистрированные плательщиками НДС.
Напомним
С 1 января 2022 года плательщики единого налога II-IV групп, производящие наличные расчеты, должны применять регистраторы расчетных операций и/или программные РРО.
В противном случае их ждет штраф — 100% от цены первого проданного без РРО товара и 150% за каждый последующий.
Если расчеты производятся только в безналичной форме, то устанавливать кассовый аппарат не требуется.