Аналитики допускают рост цен на нефть до $100 за баррель

Цены на нефть в этом году на фоне нехватки производственных мощностей и ограниченных инвестиции в сектор могут вырасти выше $100 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сообщение аналитиков.

Фото: biz.censor.net

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее союзники ОПЕК+, постепенно ослабляют ограничения на добычу углеводородов, введенные после обвала спроса в 2020 году.

Однако многие более мелкие производители не могут увеличить предложение, а другие опасаются поставлять на рынок слишком много нефти в случае возобновления роста заболеваемости covid-19.

Morgan Stanley прогнозирует, что нефть марки Brent достигнет отметки в $90 за баррель в третьем квартале этого года.

По состоянию на 12 января фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,72%, до $85,16 за баррель.