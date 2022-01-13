Инфляция в США за декабрь: самый высокий показатель за 30 лет

В декабре инфляция в США выросла, в годовом исчислении, на 7%, свидетельствуют данные Министерства труда США. Это самый быстрый темп с 1982 года, сообщает CNBC.

Инфляция в США за декабрь: самый высокий показатель за 30 лет
Фото: cnbctv18.com

Индекс потребительских цен (ИПЦ), измеряющий цены широкого набора продуктов, вырос на 0,5% в месячном измерении и на 7% — в годовом. Это рекордный показатель с июня 1982 года.

Базовый ИПЦ, не включающий цены на продукты питания и энергоносители, поднялся на 0,6% по сравнению с ноябрем и на 5,5% в год. Столь быстрого роста годовой базовой инфляции не наблюдалось с февраля 1991 года.

Прогнозы Dow Jones предполагали годовой рост ИПЦ на 7%, а базового ИПЦ — на 5,4%.

Что подорожало больше всего

Цена жилья выросла на 0,4% за месяц и 4,1% за год — самыми быстрыми темпами с февраля 2007 года. Цены на продукты питания выросли на 0,5% за декабрь и на 6,3% в годовом исчислении, больше всего с октября 2008.

Цена на подержанные автомобили, которые за время пандемии значительно подорожали из-за ограничения поставок, выросла на 3,5% в декабре, а за год в целом — на 37,3%.

Цены на энергоносители, с другой стороны, за месяц упали на 0,4%: нефтяное топливо — на 2,4%, а бензин — на 0,5%. Однако за год в целом цена на энергоносители выросла на 29,3%, в том числе на бензин — на 49,6%.

По расчетам Министерства труда США такие показатели означают, что за год средняя реальная заработная плата американцев упала на 2,4%.

Какие последствия

После публикации данных акции и криптовалюты выросли, а доходность американских гособлигаций снизилась.

Ожидается, что ФРС четырежды поднимет процентную ставку за 2022 год, чтобы противостоять рекордной инфляции. Хотя чиновники центробанка уделяют больше внимания индексу личных потребительских расходов или базовому PCE, они стараются учесть наибольший объем информации при принятии решений.

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