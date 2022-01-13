Олимпиада в Китае и карантин в Австралии уже подняли цену лития на 13% с начала года

Цена лития, выросшая за прошлый год в 4 раза, начала 2022 новым скачком. Учитывая быстрое распространение электромобилей в комбинации с уменьшением его добычи, металл, вероятно, будет дорожать и дальше, пишет Bloomberg.

Олимпиада в Китае и карантин в Австралии уже подняли цену лития на 13% с начала года
Фото: forbes.com

Добыча лития — металла, критически важного для производства батарей, — продолжает сокращаться. Это связано с рядом факторов: от Зимней Олимпиады до карантина в Австралии. При этом спрос со стороны производителей электромобилей только растет.

Это создает дефицит на рынке и дает новый толчок для роста цены. Так, карбонат лития в Китае за первые недели нового года успел подорожать на 13%, после более чем 400% роста за прошлый год.

«Рынок лития сейчас очень узок, поэтому любые потрясения, влияющие на его предложение, сразу отражаются на цене», — объясняет Элис Ю, аналитик S&P Global Market Intelligence.

Инвесторы ожидают, что металл продолжит дорожать, ведь добыча не успевает за экспансией рынка электромобилей. Другие металлы, используемые в производстве батарей, также растут — цена никеля, например, находится на самой высокой за 9 лет отметке, свидетельствуют данные BloombergNEF.

Предложение не успевает за спросом

Стремление властей Китая снизить загрязнение окружающей среды на время проведения Зимней Олимпиады заставило несколько производителей лития в северных провинциях страны приостановить работу. Распространение Омикрона по территории Китая только усугубляет ситуацию.

Приближающиеся каникулы, связанные с Китайским новым годом, означают, что многие заводы будут останавливаться для ремонтных работ, а покупатели будут пытаться пополнить запасы, прогнозирует Ю.

Между тем добыча в Австралии также упала, но здесь причиной стала нехватка рабочей силы, вызванная карантинными ограничениями.

Даже без учета этих краткосрочных проблем, производителям лития будет трудно догнать рост спроса. Так Rio Tinto Group может отказаться от добычи лития в Сербии после протестов озабоченного ее влиянием на окружающую среду населения. Экологичность операций компании в Южной Америке также вызывает сомнения.

Джесси Кай, вице-президент EVE Motor, подразделения китайского производителя аккумуляторов EVE Energy, предупреждает, что если производители не выполнят свои планы по расширению мощностей до середины года, цены на литий, и соответственно, на батареи продолжат расти.

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