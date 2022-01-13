Всемирный банк ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2022 году до 3,2%

Всемирный банк снизил прогноз роста валового внутреннего продукта Украины в 2022 году до 3,2%, а в 2023 году — до 3,5%. В 2021 году этот показатель оценивался в 3,4%. Об этом говорится в январском обзоре Global Economic Prospects, пишет Дело.

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В октябре эксперты ВБ ожидали увеличения украинской экономики в 2022 году 3,5%, а в следующем на 3,7%.

Отмечается, что совокупный рост ВВП в Восточной Европе (Украина, Беларусь и Молдова), по прогнозам, будет самым слабым среди субрегионов Европы и Центральной Азии, снизившись более чем вдвое с 3,1% в 2021 году до 1,4% в 2022 году.

«Вялые перспективы, особенно в отношении частных инвестиций, отражают сохраняющуюся геополитическую напряженность в Украине и влияние экономических санкций на экономику Беларуси, которая, как ожидается, сократится в 2022 году (согласно данным ВБ, на 2,8%). Если предположить, что геополитическая напряженность не продолжится, улучшение внутреннего спроса должно помочь поднять объем производства в Восточной Европе до 3,2% в 2023 году», — говорится в обзоре.