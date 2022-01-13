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2022-01-13
В Украине будут мониторить цены на продукты ежедневно. В список войдут 30 позиций
Кабинет министров планирует принять распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков». В список войдут 30 позиций. Об этом
Фото: mind.ua
Что планирует Кабмин
Планируется поручить Госстату обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.
Список товаров
- Мука пшеничная высшего сорта
- Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы
- Батон
- Хлеб ржано-пшеничный
- Крупа гречневая
- Крупа овсяная
- Пшено
- Свинина
- Говядина
- Птица (тушки куриные)
- Молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке)
- Масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно
- Сметана жирностью до 15 процентов
- Яйца куриные категории С1
- Масло подсолнечное
- Сахар кристаллический
- Капуста белокочанная
- Лук репчатый
- Свекла
- Морковь
- Картофель
- Этанол, раствор 96 процентов
- Жаропонижающие препараты импортные
- Жаропонижающие препараты отечественные
- Антибиотики отечественные
- Антибиотики импортные
- Медицинская маска одноразовая
- Бензин марки А-95
- Дизельное топливо
- Газ сжижен для автомобилей.