В Украине будут мониторить цены на продукты ежедневно. В список войдут 30 позиций

Кабинет министров планирует принять распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков». В список войдут 30 позиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 12 января.

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