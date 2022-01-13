В Украине будут мониторить цены на продукты ежедневно. В список войдут 30 позиций

Кабинет министров планирует принять распоряжение «О мерах по мониторингу и анализу цен и состоянию товарных рынков». В список войдут 30 позиций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседания правительства 12 января.

В Украине будут мониторить цены на продукты ежедневно. В список войдут 30 позиций
Фото: mind.ua

Что планирует Кабмин

Планируется поручить Госстату обеспечить ежедневный мониторинг потребительских цен на товары по перечню и предоставлять Министерству экономики соответствующую информацию до 16:00 отчетного дня.

Список товаров

  • Мука пшеничная высшего сорта
  • Макаронные изделия из мягких сортов пшеницы
  • Батон
  • Хлеб ржано-пшеничный
  • Крупа гречневая
  • Крупа овсяная
  • Пшено
  • Свинина
  • Говядина
  • Птица (тушки куриные)
  • Молоко пастеризованное жирностью до 2,6 процента (в пленке)
  • Масло сливочное жирностью от 72 до 82,5 процента включительно
  • Сметана жирностью до 15 процентов
  • Яйца куриные категории С1
  • Масло подсолнечное
  • Сахар кристаллический
  • Капуста белокочанная
  • Лук репчатый
  • Свекла
  • Морковь
  • Картофель
  • Этанол, раствор 96 процентов
  • Жаропонижающие препараты импортные
  • Жаропонижающие препараты отечественные
  • Антибиотики отечественные
  • Антибиотики импортные
  • Медицинская маска одноразовая
  • Бензин марки А-95
  • Дизельное топливо
  • Газ сжижен для автомобилей.

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