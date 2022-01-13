После окончания программы stand-by Украина продолжит роботу с МВФ — Шмыгаль

Украина намерена продолжить работать с МВФ по окончании программы stand-by. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабмина 12 января.

После окончания программы stand-by Украина продолжит роботу с МВФ — Шмыгаль

Новая программа должна поддержать внедрение реформ в Украине.

«Речь идет о создании новой совместной с МВФ программы поддержки внедрения реформ по истечении срока действия программы stand-by», — сообщил Шмыгаль.

О каких суммах займа идет пока неизвестно.

Предыстория

Напомним, что по программе stand-by Украина должна получить от МВФ $5 миллиардов. Первый транш ($2,1 млрд) поступил в 2020 году, а затем произошла задержка из-за того, что Украина не выполнила условия предоставления кредита.

Только в ноябре 2021 года поступил второй транш в размере $699 млн. Кстати, эти средства Украина потратила еще до Нового года.

Недавно глава финансового комитета Рады Даниил Гетманцев заявлял, что последний транш МВФ по программе stand-by Украина, возможно, получит вовремя — летом 2022 года. Депутат также заявил, что после этого до конца года Украина может обойтись без денег МВФ.

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