Цифровой доллар и стейблкоины могут сосуществовать — Пауэлл

Частно выпускаемые стейблкоины могут существовать рядом с возможным цифровым долларом. Такое мнение глава ФРС Джером Пауэлл высказал на слушаниях перед Банковским комитетом Сената США , пишет Bloomberg.

Фото: cnbc.com

Во время слушания Пауэлл объявил, что центробанк выпустит доклад по цифровым валютам в следующие несколько недель. Он не уточнил, планирует ли Федрезерв работать над разработкой собственного цифрового доллара, как уже делает ряд других стран, включая Китай .

Когда же его спросили, мешает ли что-нибудь «хорошо регулируемым, частно выпускаемым стейблкоинам» сосуществовать с потенциальным цифровым долларом, Пауэлл ответил: «Нет, абсолютно ничего».

Напомним

Стейблкоины — это криптовалюты, чья цена привязана к уже существующему активу, что делает их значительно менее волатильными. Они критически важны для отрасли, ведь инвесторы часто используют их для того, чтобы покупать и продавать другие цифровые валюты.

Ранее ФРС и другие регуляторы отмечали, что стейблокоинам требуется более жесткое регулирование, а их выпуск должен быть ограничен банками. Недавний доклад рабочей группы президента по финансовым рынкам содержит рекомендации установить для их эмитентов такие же правила, как и для банков.

Пока неясно, смогут ли стейблокоины конкурировать с цифровым долларом, если ФРС все же решит его выпускать.