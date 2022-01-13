СБУ ведет расследование по работе в Крыму завода компании UBC Group и возможной поставке оборудования в ОРДЛО

Служба безопасности исследует обстоятельства, изложенные в обращении нардепа Чийгоза.

Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование информации о продолжении работы в Крыму завода по производству холодильного оборудования UBC Group и возможной поставке оборудования на оккупированные территории.

Об этом идет речь в ответе СБУ на запрос "Цензор.нет".

"По результатам рассмотрения сообщаем, что следователями СБ Украины осуществляется досудебное расследование по уголовному производству, в котором в том числе исследуются обстоятельства, изложенные в Вашем письме", – говорится в ответе СБУ от 12 января.

Фото: Цензор нет

В запросе говорилось об обращении в СБУ народного депутата от "Европейской солидарности" Ахтема Чийгоза, в котором он указал обнародованную ранее в СМИ информацию о Красноперекопском заводе холодильного оборудования.

В декабре прошлого года Чийгоз писал, что украинская фирма UBC group до сих пор работает в Крыму и экспортирует оборудование на временно оккупированные части Донецкой и Луганской областей и в Евросоюз. Покупателями якобы являются компании AblnBev, Heineken, SABMiller, Carlsberg, Coca-Cola, Pepsi, Red Bull, Efes, Unilever.

Для того чтобы обойти санкции Евросоюза против роSSийских оккупантов, "украинские" дельцы делали фиктивные документы о том, что товар изготовлен в Белгородской области.

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