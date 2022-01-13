Ипотечное кредитование позволит купить квартиру в Украине всего за 10 тысяч в месяц

В Украине, уже с первого квартала этого года можно будет купить квартиру, платя взносы всего по 10 тысяч гривен в месяц. Выгодное ипотечное кредитование будет доступно семьям, которые работают официально и платят все налоги.

Купить квартиру можно будет за 10 тысяч гривен в месяц: в Украине запускают программу ипотечного кредитования

Об этом заявил в интервью заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма.

Уже в первом квартале нынешнего года в Украине запускают программу ипотечного кредитования "Украинская мечта". Президент Владимир Зеленский анонсировал ее во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря 2021 года. Тогда гарант подчеркнул, что "Украинская мечта" будет доступна тем, кто честно платит налоги в казну. Таким образом, эта программа позволит не только купить квартиру на доступных условиях, но и заставит выйти из тени многих работников.

Купить квартиру можно будет за 10 тысяч гривен в месяц: в Украине запускают программу ипотечного кредитования

Ростислав Шурма уточнил, что ипотечное кредитование будет осуществляться под 5% годовых. При этом ежемесячная выплата за квартиру площадью 60-70 квадратных метров составит порядка 10 тысяч гривен. Для многих молодых семей такая сумма не является запредельной. Однако деньги смогут получить лишь те, подтвердит официальные доходы, позволяющие взять такой кредит.

"Никаких ограничений, максимально простой и понятный продукт. Есть семья, которая зарабатывает 20 – 30 тысяч гривен совокупно. Наша задача – дать этой семье возможность получить новую квартиру площадью 60 – 70 квадратных метров за ежемесячный платеж в 10 тысяч гривен", – растолковал Шурма.

Кроме того, кредит под 5% годовых можно будет взять и на приобретение автомобиля.

Напомним, в Украине цены на жилье за 2021 год выросли на 26%. По прогнозам экспертов, уже с весны они продолжат расти.


Марченко Любов, Тудей

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