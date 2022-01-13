ФЛП будут штрафовать за отказ в безналичном расчете: какое максимальное наказание грозит предпринимателям

ФОПы в Украине имеют время до конца января на установку кассовых аппаратов. По истечению этого срока, предпринимателей в Украине ожидают штрафы до 8500 грн за нарушение законодательства о защите прав потребителей, изменения к которому вступили в силу с 1 января.

ФЛП будут штрафовать за отказ в безналичном расчете: какое максимальное наказание грозит предпринимателям

В Госпотребслужбе разъяснили, что продавец товаров обязан всячески содействовать покупателю в свободном выборе продукции и форме ее оплаты, в том числе безналичной. В случае отказала покупатель имеет право написать жалобу и продавца оштрафуют.

До конца января штрафовать физлиц предпринимателей 2-4 группы, которые не зарегистрируют РРО, пока не будут. С февраля налоговая будет тщательно контролировать процесс выдачи чеков магазинами и другими предприятиями, которые оказывают услуги гражданам. Торговать без предоставления услуг безналичного расчета имеют право магазины в населенных пунктах с численностью людей до 25 000.

ФЛП будут штрафовать за отказ в безналичном расчете: какое максимальное наказание грозит предпринимателям

Согласно ст. 23 закона о защите прав потребителей предусматривает наказание за отказ покупателю в реализации его прав в максимальном размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 грн). Также ответственность за нарушение правил торговли предусмотрена ст. 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях: максимальное наказание – 27 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (459 грн). Штрафные санкции к ФОПам вступят в силу с 1 февраля.

Ранее сообщалось, что украинцев заставят уплатить налоги за неофициальные доходы.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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