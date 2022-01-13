Минимальная пенсия в Украине будет 3000 уже с этого года

В Украине уже с этого года минимальная пенсия вырастет до 3000 гривен. Правда, чтобы получать такую минимальную выплату, пенсионеру нужно быть не младше 70 лет, а также иметь необходимый минимум трудового стажа.

Об этом, а также о других этапах обновления пенсии, намеченных на 2022 год, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

С 2022 года пенсионеры в возрасте 70+ лет будут получать минимальную пенсию не менее 3000 гривен. Однако при этом у них должен быть страховой стаж не ниже 30 лет для женщин и не ниже 35 для мужчин.

"Минимальная пенсионная выплата для людей в возрасте от 70 лет со стажем 30-35 лет будет 3 тысячи гривен", - сообщил Шмыгаль на заседании Кабмина.

При этом он также напомнил, что линейку доплат для "возрастных" пенсионеров в нынешнем году расширят за счет 70-летних граждан. Напомним, что в 2020 году стали доплачивать к пенсии по 500 гривен 80-летним украинцам, а в 2021 году добавили по 400 гривен еще и 75-летним. Теперь в 2022 году настала очередь 70-летних. Им в этом году добавят по 300 гривен.

А уже в марте состоится индексация пенсий всем пенсионерам, в том числе и тем, кто ранее не был охвачен этим процессом. Речь идет о бывших военных, ученых, госслужащих.

Не будут индексировать в марте пенсии работающим пенсионерам. Однако им пересчитают их пенсионные выплаты уже в апреле.

Дважды в году, в июле и декабре, повысят прожиточный минимум. И соответственно, будут повышены минимальные и максимальные пенсии. Кроме того, в октябре 2022, в связи с ростом минимальной зарплаты, подтянут минимальную пенсию для граждан, которым уже исполнилось 65 лет.

Напомним, некоторым пенсионерам пересчитают пенсии "задним числом" – с 1 августа 2021 года.