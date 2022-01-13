ГБР сообщило об аресте 100% акций завода "Большевик"

Государственное бюро расследований сообщило об аресте 100% акций приватизированного в конце 2021 года киевского завода "Большевик".

Уголовное производство начато по поводу возможного злоупотребления служебных лиц Фонда госимущества Украины во время приватизации.

"В настоящее время следователи ГБР устанавливают все обстоятельства незаконного отчуждения указанного завода из государственной собственности по заниженной стоимости. Это нанесло экономический ущерб государственным интересам", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Экспертиза установила, что отчет об оценке имущества, использованный для определения стоимости акций завода, не отвечает требованиям законодательства. "Это могло негативно отразиться на достоверности такой оценки", - считают в ГБР.

Поэтому 11 января 2022 года следственный судья по ходатайству стороны обвинения наложил арест на 100% уставного капитала Первого киевского машиностроительного завода с целью сохранения указанного вещественного доказательства.

"Уголовное производство начато по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет", - сообщают в ГБР.

Напомним, что 27 октября ФГИ провел первый со времен "Криворожстали" аукцион крупной приватизации. На нем было продано 100% акций ОАО "Первый киевский машиностроительный завод".

Победителем торгов, в которых приняли участие три компании, стало ООО "Дженерал Коммерс" с ценой 1,429 млрд гривен (на 2% больше стартовой стоимости). Новыми собственниками предприятия с участком площадью 35 га вблизи ст. м. Шулявска стали Алексей Баранов, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов.

Через несколько недель после аукциона глава ФГИ Сенниченко подал в отставку.

В начале декабря Сенниченко сообщил, что 1,4 млрд гривен за приватизацию бывшего "Большевика" поступили в бюджет.

29 декабря после рассмотрения повторного заявления Антимонопольный комитет предоставил ООО "Дженерал Коммерс" разрешение на приобретение АО "Первый киевский машиностроительный завод" ("Большевик") в Киеве .

Основанный в 1882 году, Первый киевский машиностроительный завод выпускает оборудование для переработки резины, пластмасс и их отходов. Главным активом предприятия является промышленный квартал на киевской Шулявке. В структуру ПКМЗ входит ряд дочерних предприятий, в частности, в городе Жашковка, базы отдыха в Черниговской и Одесской областях.

Сейчас предприятие полуразрушено, большинство цехов давно простаивают, а оборудование у до сих пор работающих изношено на 80%.