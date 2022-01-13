Зарплата врачей выросла до 20 тысяч гривен

Кабинет министров Украины принял решение о повышении заработной платы медиков. Оклады врачей и медсестер значительно вырастут с января 2022 года.

В Украине повысили зарплату медикам: сколько будут зарабатывать врачи с января 2022 года

Минимальная заработная плата врача в Украине с 1 января 2022 года составит 20 000 гривен в месяц. Такой же минимальный оклад Кабмин установил для профессионалов с высшим немедицинским образованием, которые допущены к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения. Соответствующее постановление члены украинского Правительства утвердили на заседании 12 января 2022 года.

"Размер начисленной заработной платы за полностью выполненную месячную (часовую) норму труда устанавливается на уровне не менее 20 тыс. гривен для врачей (кроме врачей-интернов) и профессионалов с высшим немедицинским образованием, допущенных к медицинской деятельности в учреждениях здравоохранения", – говорится в тексте принятого Кабмином постановления.

В Украине повысили зарплату медикам: сколько будут зарабатывать врачи с января 2022 года

Заработную плату на уровне не менее 13,5 тысяч гривен с января текущего года будут получать специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием.

Напомним, ранее Государственное управление делами обнародовало данные о заработной плате президента Владимира Зеленского, чиновников высшего эшелона власти в Украине и народных депутатов. Сколько получают за свою работу в руководстве государства?


Шевченко Лилия, Тудей

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