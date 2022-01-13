Мощность "зеленой" генерации в Украине приблизилась к 8,5 ГВт.

Больше всего мощностей прибавилось в ветроэлектроэнергетике.

Мощность "зеленой" генерации в Украине приблизилась к 8,5 ГВт.
Сонячна електростанція на Закарпатті
Фото: Закарпатті будують грандіозну сонячну електростанцію

Совокупная установленная мощность объектов возобновляемой энергетики, получивших "зеленый" тариф, в 2021 году выросла на 731 МВт до 8 451 МВт.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на расчеты НКРЭКУ.

Наибольший прирост в соотношении продемонстрировали ТЭС на биомассе. По итогам года их общая мощность увеличилась почти на 40% – на 43 МВт до 152 МВт.

Мощность ветряных электростанций в 2021 году увеличилась на 27,3% – на 359 МВт до 1 673 МВТ.

Мощность промышленных солнечных электростанций увеличилась на 4,8% – на 286 МВт до 6 227 МВт.

Мощность биогазовых станций за год выросла на 19,2% до 124 МВт, а малых ГЭС – на 3,3% до 121 МВт.

Наибольшие установленные мощности ВЭС по состоянию на конец 2021 находятся в Запорожской области (596 МВт), где расположена, в частности, крупнейшая в Украине Ботиевская ВЭС (200 МВт) компании ДТЭК, и в Херсонской области (583 МВт) с несколькими станциями компании Windkraft.

Лидерами по установленным мощностям солнечных электростанций являются Днепропетровская (там расположена, в частности, самая большая в Украине Покровская СЭС на 240 МВт компании ДТЭК) и Николаевская область (там работает самая большая в области СЭС "Прогрессивка" 148 МВт норвежской компании Scatec) – 1139 МВт и 90 мощностей соответственно.

Наибольшие мощности малых ГЭС в 2021 году в Украине сосредоточены в Винницкой области – 24,7 МВт. Максимальные установленные мощности электростанций на биомассе в региональном разрезе зафиксированы в Николаевской области (27 МВт), на биогазе – в Хмельницкой (28 МВт).

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