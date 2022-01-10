Международные резервы Украины в 2021 году выросли на $1,8 млрд.

Нацбанк в течение года активно покупал валюту на межбанке.

Международные резервы Украины в 2021 году увеличились на 1,8 млрд. долларов и на 1 января составили 30,941 млрд. долларов. В декабре они выросли примерно на 340 миллионов.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, опубликованные в понедельник, 10 января.

Увеличение резервов в основном связано с получением внешнего финансирования и активной покупкой валюты Нацбанком на межбанковском рынке.

В 2021 году Украина получила от МВФ 2,7 млрд долларов в рамках допэмиссии специальных прав заимствования и еще 700 млн долларов как второй транш кредитной программы stand-by. Кроме того, ЕС выделил Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн. евро.

В целом из внешних и внутренних источников в 2021 году Украина получила 11,2 млрд. долларов, что почти компенсировало платежи по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте (11,5 млрд. долларов).

На межбанке НБУ в 2021 году купил на 2,4 млрд. долларов больше, чем продал.

Текущий объем международных резервов покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка.

Напомним, что на 1 сентября резервы Украины составили 31,6 млрд. долларов, это был рекордный показатель с апреля 2012 года. В тот же месяц Украина проходила пик выплат по внешнему долгу, поэтому к октябрю показатель резервов сократился почти на 3 млрд. долларов.

Начиная с октября 2021 года они снова начали увеличиваться.