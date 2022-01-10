Bloomberg оценил капитал основателя криптобиржи Binance в $96 млрд

Чанпена Чжао – новый самый богатый миллиардер Азии.

Bloomberg оценил капитал основателя криптобиржи Binance в $96 млрд
Фото: Binance / Youtube

Bloomberg оценило состояние основателя криптовалютной биржи Binance Чанпена Чжао в 96 млрд долларов. При этом агентство не учитывает принадлежащие миллиардеру криптоактивы, а значит эта сумма может быть еще больше.

В рейтинге Bloomberg Чжао возглавляет вторую десятку самых богатых миллиардеров мира, опережая индийского бизнес-магната Мукаше Амбан, что делает его самым богатым бизнесменом в Азии.

Чанпен Чжао родился в китайской провинции Цзянсу, но в конце 80-х годов его семья эмигрировала в Канаду. Сейчас у него есть канадское гражданство и резидентство в Абу-Даби.

Он начал заниматься криптовалютами в 2013 году, а уже в 2017 году основал Binance. Сейчас это самая большая криптобиржа в мире. По оценкам агентства, в прошлом году она получила не менее 20 млрд долларов дохода. Чжао говорил, что в спокойный день объем транзакций на бирже составляет около 40 млрд. долларов.

Чанпен Чжао – самый богатый криптовалютный предприниматель в рейтинге самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Состояние создателя биткоина Сатоши Накамото агентство оценивает в 45,8 млрд долларов, исходя из того, что ему может принадлежать 1,1 млн биткойнов.

Чжао отреагировал на включение в список Bloomberg словами: "Не обращайте внимания на рейтинги. Сосредоточьтесь на поэтому, скольким людям вы можете помочь".

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