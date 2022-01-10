Штрафы за неустановленные кассовые аппараты ФОПам могут отменить

ФОПам могут отменить штрафы за отсутствующие кассовые аппараты. По крайней мере, их не нужно будет платить с 1 января. Срок, после которого наступает ответственность за несоблюдение закона, могут передвинуть на один месяц.

ФОПам могут отменить штрафы за неустановленные кассовые аппараты

Тогда в январе у предпринимателей еще будет время на то, чтобы спокойно установить и зарегистрировать кассовые аппараты. А штрафные санкции за их отсутствие вступят в силу позже, ориентировочно – с 1 февраля.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев в интервью, которое он дал на одном из телеканалов.

ФОПам могут отменить штрафы за неустановленные кассовые аппараты

Гетманцев говорит, что уже внес в парламент соответствующую поправку к закону и надеется на то, что депутаты проголосуют ее сразу после праздников.

"Думаю, что мы ее проголосуем достаточно быстро", – заявил депутат.

При этом он уточнил, что речь идет, конечно, о тех предпринимателях, которые по каким-то причинам не успели или не смогли установить кассовый аппарат вовремя – до 1 января 2022. После внесения поправки к закону у них появится возможность сделать это спокойно до 1 февраля, не опасаясь штрафов.

Напомним, предприниматели требовали вообще отменить требование по кассовым аппаратам или перенести их установку на неопределенный срок. Однако парламент остался непреклонен и не проголосовал за их требования.


Марченко Любов, Тудей

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