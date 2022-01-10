В 2021 году приватизация в Украине принесла рекордные 5,1 млрд гривен, - ФГИ

По мнению главы ФГИУ, успешности аукционов приватизации способствовал принцип «все знают все».

В 2021 году приватизация в Украине принесла рекордные 5,1 млрд гривен, - ФГИ
Фото: Макс Требухов

В 2021 году кампания по приватизации государственного имущества принесла государственному бюджету Украины в общей сложности 5,1 млрд грн. Поступления от приватизации за период 2020-21 гг. суммарно превысили показатели предыдущих 7 лет и составили 7,35 млрд грн.

Об этом заявил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на своей странице в Facebook.

“В 2021 году Украина получила рекордные 5,1 млрд грн от приватизации! Это больше, чем в любом году за последнее десятилетие.

В этом году ставим перед Фондом государственного имущества Украины новые задания. Факты и цифры – вещь упрямая, и они демонстрируют прорыв в работе Фонда за последние два года. Наша команда обеспечила поступления в госбюджет только от приватизации 7,35 млрд грн. Это больше, чем совокупно за семь предыдущих лет!», — отметил Сенниченко.

По мнению главы ФГИ, успешности аукционов приватизации способствовал принцип «все знают все», что предполагает максимальную открытость, понятность и прозрачность приватизационных процессов. Среднее количество участников на торгах выросло с 2 до 5, а средний рост цены составляет 150%.

В Фонде госимущества убеждены, что успешная реализация кампании по приватизации в 2022 году нуждается в активной позиции органов государственной власти.

“Что касается перспектив на 2022 год, то есть все основания для оптимизма. Но чтобы приватизация двигалась дальше вперед, нужно выполнить два условия:

  • Верховной Раде принять наработанные законодательные изменения;

  • Правительству передать нестратегические объекты приватизации.

Таким образом, мы защитим инвесторов и тех, кто хочет ими стать, что особенно важно в условиях недореформированных судебной и правоохранительной систем. А также пополним инвестменю в виде нестратегических и непрофильных активов, для которых государство должно найти новых эффективных собственников», — заключает Дмитрий Сенниченко.

Напомним, в перечень объектов кампании по приватизации государственного имущества в 2022 году входят 20 активов ГП "Укрспирт" и концерна "Укрспирт", 15 экспертно-технических центров "Гоструда", 6 бывших пенитенциарных учреждений Минюста, 2 агропромышленных комплекса, 2 объекты винодельческой отрасли и 3 единых имущественных комплекса морских портов в Белгород-Днестровском, Скадовске и Усть-Дунайске.

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