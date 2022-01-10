Аэропорт "Борисполь" за год обслужил на 4,2 млн пассажиров больше, чем в 2020 году

По сравнению с 2020 годом аэропорт восстановился на 83%.

Международный аэропорт "Борисполь" за предыдущий год обслужил 9,4 млн. пассажиров, что на 83%, или 4,2 млн. больше, чем в 2020 году.

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

"Государственное предприятие «Международный аэропорт «Борисполь» в 2021 году обслужило 9 433 000 пассажиров, из них 8 797 800 – пассажиры регулярных рейсов, 635 200 – нерегулярных. По сравнению с докризисным 2019 годом пассажиропоток восстановился на 62%. За 2021 год аэропорт принял и отправил 75 854 рейсов (из них 64 507 – международных и 11 347 – внутренних), что составляет 68,5% от показателей 2019 года», – говорится в сообщении.

По словам генерального директора аэропорта "Борисполь" Алексея Дубревского, авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями.

"Сегодня 38 авиакомпаний работают с аэропортом, из них 9 авиакомпаний вышли на рынок впервые, из 117 существующих направлений – 12 новых", – подчеркнул он.

Отмечается, что больше всего путешественников в прошлом году было в Турцию – 24% и Египет – 18%.

В десятку направлений с крупнейшим пассажиропотоком вошли Анталья, Шарм-Эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса. Суммарно доля путешественников в эти страны составила 52%.

Объемы обслуживаемого груза в 2021 году достигли рекордных за последние четыре года 45 675 тонн, что на 8,7% больше грузопотока в 2019 году. Объемы почты составили 6828 тонн, что составляет 69,5% от показателей 2019 года.

Заметим, что в 2020 году аэропорт "Борисполь" обслужил 5,158 млн. пассажиров, что на 66,2% меньше, чем в 2019 году.

Пассажиропоток через украинские аэропорты в 2020 году сократился на 64,4% по сравнению с 2019 годом.

Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, обеспечивающим 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ).