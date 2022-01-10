Миллион украинцев уже потратили "ковидную тысячу"
Чаще покупают книги и билеты в кино.
Более 6,7 млн украинцев подали заявки в "Дии" на получение "ковидной тысячи" в рамках программы "єПідтримка", и более миллиона из них уже потратили свои деньги.
Об этом свидетельствуют данные Министерства экономики.
По видам расходов наиболее популярными стали:
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книжные магазины – 361 млн. грн;
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кинотеатры – 300 млн грн;
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театры, концерты и развлекательные услуги – 138 млн грн;
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железнодорожные и авиа пассажирские перевозки – 134 млн грн;
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спорт – 90 млн грн.
Министерство заявило, что во второй половине января программу "єПідтримка" расширят, и украинцы старше 60 лет смогут потратить свою тысячу на приобретение лекарств.
Пока что получение денег будет происходить исключительно через "Дию", но во втором или третьем квартале будет предложен альтернативный офлайн-механизм. Люди без смартфонов также смогут подать обращение на получение помощи, но как - пока неизвестно.
Напомним, что программа "єПідтримка", инициированная президентом Владимиром Зеленским, стартовала с 19 декабря, хотя некоторые банки начали открывать карты и зачислять на них деньги даже раньше. В ее рамках граждане могут получить от государства поддержку в размере одной тысячи гривен.