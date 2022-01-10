Два банка начали выдавать пластиковые карты для выплат "ковидной тысячи"

Их можно получить в отделениях или по почте.

Два банка начали выдавать пластиковые карты для выплат "ковидной тысячи"
Фото: itc.ua

Два банка - "Альфа-Банк" и виртуальный monobank заявили о начале выдачи пластиковых карт по программе "єПідтримка".

В пресс-службе "Альфа-Банка" сообщили, что карточки можно получить в отделениях банка с 10 января. Их будут выдавать клиентам, которые не смогли оформить цифровую карту раньше.

"Карта будет выдаваться новым клиентам, которым было недоступно оформление цифровой карты. Для этого им необходимо с паспортом и ИНН обратиться в любое отделение Альфа-Банка. Карта не персонифицирована, поэтому выдается сразу в отделении. Новые клиенты, кроме 1000 грн от государства, получат на свой счет Cash'U дополнительные 100 грн бонусами от Альфа-Банка", - говорится в сообщении.

Существующие клиенты банка, уже имеющие цифровую карту, могут получить пластиковую карту в начале февраля, дистанционно заказав доставку "Новой почтой", или обратившись непосредственно в отделение.

Клиенты monobank'а, которые оформили карточку "єПідтримка", могут заказать пластиковую с доставкой на выбранное отделение "Новой почты". Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский. Он пояснил, что выпуск карты – бесплатный, необходимо оплатить только тариф за доставку – 50 гривен.

Услуга заказа карты станет доступна с 11 января.

Государственный "ПриватБанк" также планирует выпуск пластиковых карточек, сообщила его пресс-служба.

Напомним, проект "єПідтримка" официально стартовал 19 декабря прошлого года. По состоянию на 27 декабря, услугой воспользовались 6,5 млн. украинцев.

Каждый, кто привился двумя дозами вакцины, имеет возможность через регистрацию в сервисе "Дия" получить от государства 1000 грн и потратить их на книги, посещение театра или кинотеатра, билеты на самолет или поезд, абонемент в фитнес-клуб. В программу "єПідтримка" в настоящее время вовлечены шесть банков. Это "Монобанк", "ПриватБанк", "А-Банк", "Укргазбанк", "Альфа Банк" и "Ощадбанк".

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