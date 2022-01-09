Налоги в Украине выросли с 1 января: что изменилось
В Украине с 1 января вступил в действие ресурсный закон, который предусматривает как повышение некоторых налогов, так и введение новых. Инициаторы этого закона считают, что благодаря его введению можно будет за год привлечь в казну дополнительные налоги на 30 миллиардов гривен. При этом ужесточаются санкции к налоговым должникам. В частности, некоторым из них будет закрыт выезд за границу.
Налоги на землевладельцев и землепользователей
Законом введено минимальное налоговое обязательство на земельные участки площадью свыше 0,5 гектара. При средней стоимости земли (ныне она составляет 28 тысяч гривен за гектар) минимальный налог с гектара должен составить 1,4 тысячи гривен в год. Если землепользователь платит либо такую, либо большую сумму, то ничего доплачивать не придется.
Кроме того, установлен налог на продажу собственной сельхозпродукции. Его нужно платить лишь в том случае, если сумма дохода от продажи продукции превышает 12 минимальных зарплат (на сегодня это 78 тысяч гривен).
Еще одно новшество – исключение из плательщиков единого налога 4 группы предпринимателей, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур).
Налог на недвижимость
Продажа второго объекта недвижимости в течение календарного года облагается налогом в размере 5% от его стоимости.
При этом за продажу третьего и последующих объектов придется уже уплатить по 18% налога. Это все касается продаж в течение одного года.
Акциз на алкоголь
В Украине изменился акцизный налог на алкогольные напитки. Он будет зависеть от содержания этилового спирта в единице объема напитка. Величина налога составляет 133,31 гривны за 1 литр 100%-го спирта.
Стоимость алкогольных напитков вырастет примерно на 5%.
Санкции против налоговых должников
В случае неуплаты налогов закон предусматривает ограничение на право выезда за границу для руководителей юридических лиц, имеющих задолженность по налогам. Причем закон предусматривает такую ограничительную меру как для резидентов, так и для нерезидентов-должников.
Напомним, украинцев, которые не пройдут налоговую амнистию и не смогут объяснить происхождение своих активов, заставят уплатить с них налоги. Платить налог придется даже с подарков.