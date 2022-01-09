Налоги с 1 сентября: украинцев заставят заплатить даже за подарки

С 1 сентября многим украинцам придется уплатить налоги с денежных и других активов, которыми они располагают. Поделиться своими доходами заставят тех граждан, которые не захотели принять участие в налоговой амнистии. Причем уплатить налоги заставят не только с личных денежных накоплений, но даже и с полученных ценных подарков.

Конечно, платить налоги вынуждены будут далеко не все граждане, а лишь те, у кого налоговики обнаружат большое расхождение между официальными доходами и расходами. Тогда, если владелец роскошной недвижимости или солидного банковского счета не сможет объяснить происхождение своего богатства, то ему придется уплатить с него налоги.

Будут подлежать налогообложению денежные сбережения на сумму свыше 400 тысяч гривен, а также жилплощадь, превышающая 120 квадратных метров, и автомобили, если их более одного. Платить придется не из всей суммы сбережений и не из всей стоимости роскошного жилья, а только с разницы между стоимостью этих активов и тем, что было официально задекларировано.

Причем владельца движимой и недвижимой роскоши не спасет даже то, что ему эти сокровища могли достаться в подарок. С подарков также придется уплатить налоги.

В общем, проверять будут такие доходы:

от независимой профессиональной деятельности (например, парикмахеры, работающие на дому или изготовители видеопродукции, которые также могут работать дома);

доходы, которые получены не от официального работодателя;

денежные средства, которые пришли из-за границы;

доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества;

доходы от инвестиций;

подарки;

прощеные долги и кредиты на сумму, которая превышает четверть минимальной зарплаты;

доходы от продажи продукции животноводства, если их сумма превышает 50 минимальных зарплат;

средства, полученные в качестве благотворительной или нецелевой помощи;

доходы, полученные от продажи недвижимого имущества.

Сравнить расходы граждан с их официальными доходами будет не сложно, поскольку в электронных реестрах хранятся все доходы украинцев, полученные ими с 1995 года. То есть, у налоговой службы есть сведения обо всех деньгах, полученных гражданами ими за последние 27 лет.

Напомним, уже с 1 марта вырастет процентная ставка по налоговой амнистии. Речь идет о зарубежных активах. Налоговый сбор по ним вырастет с 7% до 9.