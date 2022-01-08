С сегодняшнего дня вступили в силу штрафы за указание пола и возраста в вакансиях

Работодатели-нарушители будут платить по 65 000 грн.

С сегодняшнего дня вступили в силу штрафы за указание пола и возраста в вакансиях
Фото: humanrights.org.ua

С 8 января вступили в силу изменения к закону Украины "О рекламе", предусматривающие штрафы за дискриминацию по признаку пола в объявлениях о трудоустройстве.

Работодателям придется заплатить 10 минимальных зарплат (ныне – 65 000 грн) за указание в вакансиях желаемого пола, возраста, расы и цвета кожи кандидата на работу.

"Запрещается в рекламе о вакансиях (прием на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, предпочитающие женский или мужской пол, представителей определенной расы, цвета кожи (кроме случаев, определенных законодательством, и случаев специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола), относительно политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам", – говорится в статье 24 обновленного закона.

Запрет на дискриминацию в вакансиях действует много лет, но до сих пор порядок взыскания штрафов определен не был. Привлекать работодателей-нарушителей к ответственности будет Государственная служба по труду.

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