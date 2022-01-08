В Житомирской области сельсовет передал загрязненные радиацией земли в незаконное пользование

Народицкий поселковый совет (Коростенский район, Житомирская область) незаконно передал в пользование более 2100 га радиационно загрязненных земель. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской областной прокуратуры.

"Установлено, что Народицким поселковым советом в течение 2020-2021 годов принят ряд неправомерных решений о передаче в пользование девяти сельскохозяйственным обществам и фермерским хозяйствам значительный массив земель стоимостью 405 млн грн. Незаконность решения состоит в том, что поселковый совет превысил свои полномочия, поскольку землями такой категории распоряжается Кабинет Министров Украины, а не территориальные общины. Кроме этого, на радиоактивно загрязненные земли законодатель ввел ограничения использования для ведения сельскохозяйственного производства", - говорится в сообщении.

Прокуроры подали иски к Народицкому поссовету и частным субъектам хозяйствования о возвращении ими из незаконного пользования радиоактивно загрязненных земель площадью более 2100 га в Коростенском районе.

Хозяйственный суд Житомирской области уже открыл производство.

Народичи находятся в северо-западной части Житомирщины, часть этих земель пострадала в результате аварии на ЧАЭС.

Напомним, президент Владимир Зеленский издал три указа относительно трансформации зоны отчуждения. Власть обещает сделать Чернобыль "зоной возрождения".