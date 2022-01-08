Налоговые проверки: кому стоит готовиться к визиту фискалов

В Украине на нынешний год запланированы массовые налоговые проверки бизнеса. В общем, на 2022 год в стране запланировано 6756 проверок. Причем около четверти из них будут касаться ФОПов.

Налоговые проверки в Украине: кого посетят в первую очередь

Такие данные приводит Государственная налоговая служба, опубликовавшая план-график проверок. Проверять будут и юридических, и физических лиц, и финансовые организации.

В первую очередь объектами проверки станут предприятия, деятельность которых вызывает определенные подозрения.

Названы факторы, которые могут послужить причиной для проверки:

  • компания на протяжении двух или более отчетных периодов не предоставляет налоговую отчетность;
  • слишком низкий уровень налога на прибыль (например, он вполовину меньше, чем в среднем у предприятий, занимающихся аналогичным видом деятельности);
  • если на компанию или ФОПа поступила жалоба, связанная с уклонением от уплаты налогов;
Налоговые проверки в Украине: кого посетят в первую очередь

  • предприятие активно (более 5% сделок) работает с партнерами, которые находятся в состоянии ликвидации, или с лицами, поданными в розыск;
  • если у налоговиков возникли подозрения, что бизнес на самом деле фиктивный;
  • если компания признана банкротом;
  • бенефициары компании находятся в розыске или получили статус банкротов;
  • регистрацию бизнеса отменил суд.

У налоговиков есть косвенные методы, по которым они могут выделить бизнес, ведущийся, по их мнению, с нарушением законов и финансовой дисциплины. В частности, если объемы производства предприятия слишком велики для штата работников, которые официально там трудоустроены. Кроме того, вопросы вызывает ситуация, при которой большинство работников предприятия трудятся на основе гражданско-правовых договоров, а не постоянного трудового договора.

Напомним, к украинцам, которые не захотят пройти налоговую амнистию, по ее окончанию применят методы непрямого налогового контроля. Сделать это будет несложно, поскольку в распоряжении ГНС имеются все официальные доходы граждан, начиная с 1995 года.


Марченко Любов, Тудей

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