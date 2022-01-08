Профессии, которые будут наиболее востребованы в 2022 году

В Украине еще в прошлом году наметился повышенный спрос на работников некоторых специальностей. В 2022 году эти тенденции сохранятся. Профессии, которые будут наиболее востребованы в нынешнем году, лежат в сфере продаж, IT-технологий, медицины, логистики и маркетинга.

О повышенном спросе на представителей этих профессий говорят данные кадрового портала grc.ua.

Итак, наиболее востребованными в этом году будут такие профессии:

IT-специалисты;

врачи, медсестры, фармацевты;

специалисты по продажам, в частности – менеджеры по продажам В2В (бизнес для бизнеса, когда процессы купли-продажи происходят между компаниями);

специалисты в сфере логистики и транспорта;

маркетологи и специалисты в сфере PR;

работники финансовой сферы.

"В течение прошлого года наибольший рост количества открытых вакансий показала сфера продажа. В этом году тенденция сохранится. За счет продуктового ритейла и развития e-commerce будет продолжаться увеличение вакансий", - рассказала руководитель экспертно-аналитического центра кадрового портала grc.ua Руслана Березивская.

Кроме того, будет высоким запрос на логистов, специалистов по закупкам и сотрудников call-центров, говорит специалистка.

Сохраняется также спрос на специалистов в сфере сельского хозяйства и промышленности. Причем в этих сферах неизменно высокий запрос не только на профессии, требующие высшего образования, но и на рабочие руки, которые нужны везде и всегда. Причем запрос на рабочие руки не снижается из-за массового оттока представителей рабочих специальностей за границу.

"В этих секторах всегда будет спрос не только на узкопрофильных специалистов: технологов, инженеров, разработчиков, – но и на обычный персонал. Это касается рабочих специальностей, где не нужно высшего образования, и где может трудоустроиться каждый человек", - говорит эксперт по трудоустройству Валентина Бардадым.

Напомним, при этом в Украине есть отрасли, где средняя зарплата намного выше средней по стране. Представителям этих профессий не нужно ехать за границу. Они могут неплохо заработать и в родной стране.