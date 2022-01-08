В Украине дадут по 100 тысяч гривен безработным

В 2022 году безработные украинцы имеют право на получение от государства крупной суммы денег в качестве беспроцентной ссуды. При выполнении определенных условий денежные средства можно не возвращать.

Начиная с 1 января 2022 года в Украине запущена в действие новая бюджетная программа Министерства социальной политики, которая получила название "Рука помощи", которая позволяет безработным малообеспеченным гражданам получить финансовую помощь от государства для начала собственного бизнеса.

На реализацию инициативы помощи безработным от Минсоцполитики Верховная Рада Украины заложила в госбюджет на 2022 год около 100 миллионов гривен.

Финансовая помощь в размере до 15 минимальных зарплат (на начало 2022 года – 97 500 гривен) будет предоставляться малообеспеченным гражданам Украины, которые хотят открыть свое дело, в виде беспроцентного кредита на три года. На эти средства можно закупать материалы и оборудование для бизнеса.

"Важное преимущество этой программы в том, что возвращаемая сумма уменьшается на размер уплаченных за три года налогов и единого социального взноса. Кроме того, если такой предприниматель трудоустроит еще двух человек по направлению центра занятости, возвращать помощь государству не нужно", - рассказали в Минсоцполитики.

Для получения средств по программе "Рука помощи" малообеспеченным украинцам следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства, написать заявление и предоставить бизнес-план будущего дела, справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости.

За помощью в разработке бизнес-плана можно обратиться к сотрудникам центра занятости, специалисты будут предоставлять участникам бюджетной программы консультации по ведению бизнеса и организовывать для них бесплатное обучение.

Напомним, украинцы могут бесплатно лечиться и проходить обследование в частных клиниках. Важно, чтобы медицинское заведение подписало соглашение с НСЗУ.