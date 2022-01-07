Налоговая амнистия: с марта в Украине вырастет процентная ставка по налогам на активы

В Украине проходит налоговая амнистия. Она началась 1 сентября 2021 года и будет продолжаться по 31 августа 2022. Вскоре, менее чем через два месяца, в Украине вырастет процентная ставка, которая предусмотрена в рамках этой амнистии.

Об этом сообщила государственная налоговая служба.

Вообще, в рамках налоговой амнистии предусмотрена 5-процентная налоговая ставка на активы, которые не были ранее задекларированы. Однако это касается украинских активов. А вот на зарубежные активы процент налоговой ставки выше. Он составляет 7%.

Такая ставка будет действовать до 1 марта 2022 года. То есть, в январе-феврале еще можно успеть задекларировать свои зарубежные сбережения по налоговой ставке в 7%. Однако с 1 марта ее повышают, и она составит уже 9%.

Поэтому, владельцам незадекларированных зарубежных активов, чтобы не платить потом больше, есть смысл поторопиться и обнародовать свои заводы, газеты и пароходы до 1 марта.

При этом следует помнить, что декларированию подлежат не только денежные средства, но и недвижимость, земельные участки, а также недостроенные сооружения как в Украине, так и за рубежом.

Напомним, после завершения налоговой амнистии введут в действие непрямые методы налогового контроля. Тем, кто не пожелал задекларировать свои активы, придётся отвечать, за какие доходы приобретены их дома и роскошные автомобили. При этом отвечать придется тем, у кого суммы расходов сильно не совпадут с суммами официальных доходов.