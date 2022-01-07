Налоговая скидка на обучение действует в Украине

Украинцам напомнили о возможности получить налоговую скидку и вернуть часть денежных средств, которые были потрачены на обучение ребенка в любом из учебных заведений страны.

Услуга по возмещению части денег, потраченных на обучение детей, действует в Украине с 2011 года. Однако не все украинцы о ней знают и поэтому теряют возможность получить налоговую скидку.

Под понятием "налоговая скидка" подразумевается возможность вернуть сумму, на которую можно уменьшить размер уплаченного человеком налога на доходы физических лиц в связи с оплатой им услуг обучения в дошкольных, внешкольных заведениях, заведениях общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического) и высшего образования и в аспирантуре на территории Украины.

Оформить налоговую скидку может сам студент, если он официально трудоустроен и платит налоги с заработка, его мать или отец, которые тоже должны быть официально трудоустроены и платить налоги). Человек, который обращается за налоговой скидкой, должен являться гражданином Украины и иметь ИНН, не быть частным предпринимателем.

Форма собственности (государственная, коммунальная, частная) и форма обучения в нем (дневная, заочная, вечерняя) значения не имеют.

Для возврата части средств за обучение необходимо обратиться в территориальный орган Государственной налоговой службы по месту регистрации налогоплательщика и предоставить пакет документов.

В него входят заявление; копия паспорта и идентификационного кода лица, которое платило за обучение; копия паспорта (свидетельства о рождении) обучающегося лица; налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах; платежные квитанции; договор с учебным заведением; документы, подтверждающие степень родства.

Подать документы на получение налоговой скидки следует – до 31 декабря текущего года за прошедший год.

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