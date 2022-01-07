Турция подписала с "Газпромом" четырехлетний контракт на поставку газа

Соглашение предусматривает увеличение роли государственной BOTAS в импорте.

Турецкая государственная компания BOTA? подписала четырехлетний контракт с роSSийской "Газпром экспорт". Он предполагает, что государство будет получать ежегодно по 5,75 млрд кубометров газа по трубопроводу "Турецкий поток".

Предыдущее соглашение, закончившееся в конце 2021 года, предусматривало поставку на уровне 4 млрд кубометров в год, пишет "Интерфакс".

В общей сложности "Газпром" в 2021 году поставил в Турцию около 27 млрд куб. м газа, что на две трети больше, чем в 2020 году. Большую часть объемов импортируют частные компании. Потребление газа в Турции растет и в 2021 году должно было увеличиться до рекордных 60 млрд куб. м.

Напомним, что церемония запуска газопровода "Турецкий поток" прошла в начале 2020 года с участием президентов РоSSии и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ней также приняли участие премьер-министр Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александар Вучич – эти страны будут получать газ по новому трубопроводу.

"Турецкий поток" проложен по дну Черного моря от роSSийского города Анапа до европейского побережья Турции. Его строительство – часть роSSийского плана отказа от транзита через Украину. Мощность каждой из двух нитей "Турецкого потока" – по 15,75 млрд куб. м. Одна предназначена для поставки газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.