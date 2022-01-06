В Казахстане приостановили работу всех банков

Нацбанк объяснил это антитеррористической операцией и сбоями в работе Интернета.

В Казахстане приостановили работу всех банков
Фото: facebook.com/nationalbankkz

В Казахстане была приостановлена работа всех финансовых организаций. Не работает и фондовая биржа. Нацбанк объяснил это антитеррористической операцией, проводимой властью в стране.

Об этом в эфире телеканала "Хабар 24" сообщил официальный представитель Национального банка Олжас Рамазанов, сообщает агентство "Интерфакс".

"Агентство по регулированию и развитию финансового рынка и Национальный банк Казахстана, принимая во внимание проведение контртеррористических операций силовыми структурами и учитывая временные сбои в работе интернета, а также для защиты здоровья и жизни работников финансовых организаций и потребителей финансовых услуг, сообщает о временном прекращении деятельности всех финансовых организаций", – заявил Рамазанов.

Накануне на всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение и комендантский час. В Алматы, где накануне власти объявили о проведении антитеррористической операции, на улицах мало людей, повсюду битые стекла, поломанные светофоры.

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Вечером 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Организация Договора о коллективной безопасности, в которую кроме Казахстана входят РоSSия, Беларусь, Армения, Киргизия и Таджикистан, приняла решение направить "коллективные миротворческие силы" в страну.

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