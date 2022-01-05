На госпредприятии "Укрликтравы" обнаружили хищение урожая

Национальная полиция и Служба безопасности Украины расследуют факты хищения урожая на государственном предприятии "Укрликтравы".

Об этом сообщается на сайтах СБУ и Киевской городской прокуратуры.

По версии следствия, в 2020-2021 годах должностные лица "Укрликтрав" продавали кукурузу и подсолнечник, выращенные на землях предприятия, по ценам, значительно ниже рыночных, подконтрольным частным компаниям. Те в свою очередь перепродавали ее по рыночным ценам, в том числе на экспорт.

По этой схеме продали урожай, выращенный на 15 тыс. га земель, принадлежащих госпредприятию и его филиалам. По предварительным оценкам, государство получило убытков на общую сумму более 22 млн грн.

Следователи устроили обыски у вероятных фигурантов дела, в ходе которых были изъяты доказательства, якобы подтверждающие противоправную деятельность, а также незаконно реализуемую сельскохозяйственную продукцию. На нее был наложен арест.

Производство расследуют по ст.191 Уголовного кодекса – растрата имущества.

Напомним, что в 2020 году Минэкономики заявило о проведении аудита госпредприятия "Укрликтравы" и уволило его руководителя Андрея Власенко в связи с нарушениями.

Через несколько месяцев Власенко был задержан по подозрению в растрате в Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которую он возглавил после увольнения с "Укрликтрав".