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2022-01-05
В Киеве повалили строительный забор на склоне возле НСК "Олимпийский"
Застройщик планирует построить на Госпитальной гостинично-офисный комплекс.
Фото: Макс Требухов
В Киеве в среду, 5 января, прошла акция протеста против застройки склона на Госпитальной улице (Черепанова гора).
Как сообщает корреспондент LB.ua, на участке, расположенном возле НСК "Олимпийский", Дворца спорта и ТРЦ "Гулливер", собираются построить гостинично-офисный комплекс.
Заказчиком проекта указано херсонское ООО "Энергия офис Д3", а генеральным подрядчиком – "Солар Сервис Украина".
Накануне стало известно, что участок был зачищен от деревьев и готовился к застройке.
В связи с этим несколько десятков молодых людей в среду пришли на участок и свалили строительный забор, чтобы выразить протест против уничтожения зеленой зоны на Черепановой горе.
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов