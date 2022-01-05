В Киеве повалили строительный забор на склоне возле НСК "Олимпийский"

Фото: Макс Требухов

В Киеве в среду, 5 января, прошла акция протеста против застройки склона на Госпитальной улице (Черепанова гора).

Как сообщает корреспондент LB.ua, на участке, расположенном возле НСК "Олимпийский", Дворца спорта и ТРЦ "Гулливер", собираются построить гостинично-офисный комплекс.

Заказчиком проекта указано херсонское ООО "Энергия офис Д3", а генеральным подрядчиком – "Солар Сервис Украина".

Накануне стало известно, что участок был зачищен от деревьев и готовился к застройке.

В связи с этим несколько десятков молодых людей в среду пришли на участок и свалили строительный забор, чтобы выразить протест против уничтожения зеленой зоны на Черепановой горе.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов