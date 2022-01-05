В Киеве повалили строительный забор на склоне возле НСК "Олимпийский"

Застройщик планирует построить на Госпитальной гостинично-офисный комплекс.

Фото: Макс Требухов

В Киеве в среду, 5 января, прошла акция протеста против застройки склона на Госпитальной улице (Черепанова гора).

Как сообщает корреспондент LB.ua, на участке, расположенном возле НСК "Олимпийский", Дворца спорта и ТРЦ "Гулливер", собираются построить гостинично-офисный комплекс.

Заказчиком проекта указано херсонское ООО "Энергия офис Д3", а генеральным подрядчиком – "Солар Сервис Украина".

Накануне стало известно, что участок был зачищен от деревьев и готовился к застройке.

В связи с этим несколько десятков молодых людей в среду пришли на участок и свалили строительный забор, чтобы выразить протест против уничтожения зеленой зоны на Черепановой горе.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Штраф за сбор грибов и лекарственных трав ввели в УкраинеШтраф за сбор грибов и лекарственных трав ввели в Украине
Налоговая служба просит украинцев не переводить деньги на банковские карты физлицНалоговая служба просит украинцев не переводить деньги на банковские карты физлиц
Стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше: экономисты сравнили, у кого вышеСтоимость продовольственной корзины в Украине и Польше: экономисты сравнили, у кого выше
Производитель тяговых батарей LG Energy Solution выйдет на IPO в январе, а SK On подождёт до 2023 годаПроизводитель тяговых батарей LG Energy Solution выйдет на IPO в январе, а SK On подождёт до 2023 года
АМКУ оштрафовал завод Коломойского на 80 млн гривенАМКУ оштрафовал завод Коломойского на 80 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Памятник архитектуры возле Майдана Незалежности в Киеве продали на аукционе за 47 млн гривенПамятник архитектуры возле Майдана Незалежности в Киеве продали на аукционе за 47 млн гривен
Озеро Качине в Киеве собираются застроить тремя высотками, чтобы "создать оазу"Озеро Качине в Киеве собираются застроить тремя высотками, чтобы "создать оазу"
ДТЭК отказался от планового ремонта электросетей в Киеве и области на зимние праздникиДТЭК отказался от планового ремонта электросетей в Киеве и области на зимние праздники
В Киеве демонтировали "царь-МАФ" площадью более 500 квадратных метровВ Киеве демонтировали "царь-МАФ" площадью более 500 квадратных метров
Возле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБРВозле Хмельницкой АЭС три года незаконно добывали песок, – ГБР
Цены на живые елки в Киеве: столичная власть озвучила стоимость новогодних деревьевЦены на живые елки в Киеве: столичная власть озвучила стоимость новогодних деревьев
Земля, которая в Киеве используется не по назначению, будет изыматьсяЗемля, которая в Киеве используется не по назначению, будет изыматься
Цены на аренду жилья в Киеве опять стали выше: прогнозы специалистовЦены на аренду жилья в Киеве опять стали выше: прогнозы специалистов
Суд отменил незаконную приватизацию кинотеатра "Молодежный" в КиевеСуд отменил незаконную приватизацию кинотеатра "Молодежный" в Киеве
В Киеве изъяли контрафактные электронные сигареты на 700 тыс. гривеньВ Киеве изъяли контрафактные электронные сигареты на 700 тыс. гривень
Последние новости
Подгружаем последние новости