Галущенко: Украина из-за РоSSии не может ввезти 660 тыс. тонн угля из Казахстана
Контракт заключен, но возможности получить уголь нет.
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина не может ввезти 660 тысяч тонн угля из Казахстана из-за действий РоSSии.
Об этом он сказал на брифинге в среду, 5 января.
"Действительно, есть заключенный контракт "Центрэнерго" на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного периода, но, к сожалению, из-за действий РоSSийской Федерации происходит блокирование транзита угля по роSSийской территории. Сейчас мы не видим, и "Центрэнерго" так же не видит других возможностей на сегодняшний день этот уголь физически получить", - сказал Галущенко.
Несмотря на это, по словам министра, Украина законтрактовала достаточно угля, импортируемого морским путем.
Есть уже определенное накопление в самих портах, которые сейчас отгружаются дальше на станции. Есть корабли, которые идут в Украину по четкому графику, и мы видим что средний объем импортного угля морским путем на этот период будет около 1,6-1,8 млн. тонн, может быть, больше", - сказал он.
По его словам, средняя цена на уголь сейчас составляет около 140 долларов.
Напомним, что РоSSия начала блокировать транзит энергетического угля в Украину в ноябре 2021 года. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус говорил, что блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ.
При этом премьер-министр Денис Шмигаль говорил, что уголь из Казахстана, возможно, будет доставляться морем из роSSийского порта Тамань.