Галущенко: Украина из-за РоSSии не может ввезти 660 тыс. тонн угля из Казахстана

Контракт заключен, но возможности получить уголь нет.

Галущенко: Украина из-за РоSSии не может ввезти 660 тыс. тонн угля из Казахстана
Герман Галущенко
Фото: iclub.energy

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина не может ввезти 660 тысяч тонн угля из Казахстана из-за действий РоSSии.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 5 января.

"Действительно, есть заключенный контракт "Центрэнерго" на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного периода, но, к сожалению, из-за действий РоSSийской Федерации происходит блокирование транзита угля по роSSийской территории. Сейчас мы не видим, и "Центрэнерго" так же не видит других возможностей на сегодняшний день этот уголь физически получить", - сказал Галущенко.

Несмотря на это, по словам министра, Украина законтрактовала достаточно угля, импортируемого морским путем.

Есть уже определенное накопление в самих портах, которые сейчас отгружаются дальше на станции. Есть корабли, которые идут в Украину по четкому графику, и мы видим что средний объем импортного угля морским путем на этот период будет около 1,6-1,8 млн. тонн, может быть, больше", - сказал он.

По его словам, средняя цена на уголь сейчас составляет около 140 долларов.

Напомним, что РоSSия начала блокировать транзит энергетического угля в Украину в ноябре 2021 года. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус говорил, что блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ.

При этом премьер-министр Денис Шмигаль говорил, что уголь из Казахстана, возможно, будет доставляться морем из роSSийского порта Тамань.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Штраф за сбор грибов и лекарственных трав ввели в УкраинеШтраф за сбор грибов и лекарственных трав ввели в Украине
Налоговая служба просит украинцев не переводить деньги на банковские карты физлицНалоговая служба просит украинцев не переводить деньги на банковские карты физлиц
Стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше: экономисты сравнили, у кого вышеСтоимость продовольственной корзины в Украине и Польше: экономисты сравнили, у кого выше
Производитель тяговых батарей LG Energy Solution выйдет на IPO в январе, а SK On подождёт до 2023 годаПроизводитель тяговых батарей LG Energy Solution выйдет на IPO в январе, а SK On подождёт до 2023 года
АМКУ оштрафовал завод Коломойского на 80 млн гривенАМКУ оштрафовал завод Коломойского на 80 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
На крупнейшем независимом нефтеперерабатывающем заводе РоSSии произошел пожарНа крупнейшем независимом нефтеперерабатывающем заводе РоSSии произошел пожар
Украина на год продлила спецпошлины на трубопроводный дизель, уголь и автогаз из РоSSииУкраина на год продлила спецпошлины на трубопроводный дизель, уголь и автогаз из РоSSии
Канадская компания демонтировала СЭС в Никополе из-за конфликта с заводом КоломойскогоКанадская компания демонтировала СЭС в Никополе из-за конфликта с заводом Коломойского
Производители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газПроизводители сладостей приостанавливают производство из-за цен на газ
В Одессе жильцы ЖК перекрыли дорогу из-за промышленного тарифа на электричествоВ Одессе жильцы ЖК перекрыли дорогу из-за промышленного тарифа на электричество
Тысяча гривен за вакцинацию может быть потрачена на лекарстваТысяча гривен за вакцинацию может быть потрачена на лекарства
Украина подписала газовое соглашение с Венгрией в обход "Газпрома"Украина подписала газовое соглашение с Венгрией в обход "Газпрома"
До 2025 года спрос на доходные дома может вырасти более чем в 2 раза — экспертДо 2025 года спрос на доходные дома может вырасти более чем в 2 раза — эксперт
Украина на борьбу с covid-19 потратила уже почти 35 миллиардов (инфографика)Украина на борьбу с covid-19 потратила уже почти 35 миллиардов (инфографика)
Украина собрала рекордный урожай - 106 млн тонн масличных и зерновых культурУкраина собрала рекордный урожай - 106 млн тонн масличных и зерновых культур
Последние новости
Подгружаем последние новости