Галущенко: Украина из-за РоSSии не может ввезти 660 тыс. тонн угля из Казахстана

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина не может ввезти 660 тысяч тонн угля из Казахстана из-за действий РоSSии.

Об этом он сказал на брифинге в среду, 5 января.

"Действительно, есть заключенный контракт "Центрэнерго" на 660 тыс. тонн казахского угля в течение отопительного периода, но, к сожалению, из-за действий РоSSийской Федерации происходит блокирование транзита угля по роSSийской территории. Сейчас мы не видим, и "Центрэнерго" так же не видит других возможностей на сегодняшний день этот уголь физически получить", - сказал Галущенко.

Несмотря на это, по словам министра, Украина законтрактовала достаточно угля, импортируемого морским путем.

Есть уже определенное накопление в самих портах, которые сейчас отгружаются дальше на станции. Есть корабли, которые идут в Украину по четкому графику, и мы видим что средний объем импортного угля морским путем на этот период будет около 1,6-1,8 млн. тонн, может быть, больше", - сказал он.

По его словам, средняя цена на уголь сейчас составляет около 140 долларов.

Напомним, что РоSSия начала блокировать транзит энергетического угля в Украину в ноябре 2021 года. Глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус говорил, что блокировка происходит на уровне РЖД, не подтверждающей проезд вагонов с таким углем через РФ .

При этом премьер-министр Денис Шмигаль говорил, что уголь из Казахстана, возможно, будет доставляться морем из роSSийского порта Тамань.