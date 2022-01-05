"АрселорМиттал Кривой Рог" заблокировали счета

В компании считают решение незаконным.

"АрселорМиттал Кривой Рог" заблокировали счета
Фото: arcelormittal.com

"АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил о том, что решением офиса Генерального прокурора все счета компании заблокированы.

"Вчера офис Генерального прокурора Украины совместно с Шевченковским судом г. Киев заблокировали средства на всех счетах "АрселорМиттал Кривой Рог". Представители Офиса генпрокурора обратились к украинским банкам с требованием выполнить принятые 30 ноября 2021 года судом решения о наложении арестов на счета предприятия", – сказано в сообщении пресс-службы компании.

Спор касается подхода к расчету ренты.

Отмечается, что 4 ноября 2021 года окружной административный суд поддержал позицию "АрселорМиттал Кривой Рог" и отклонил гражданский иск против компании, инициированный Государственной налоговой службой. В налоговые органы подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде.

Как добавили в компании, несмотря на то, что административный суд вынес определение в пользу "АрселорМиттал Кривой Рог", 17 ноября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины возбудили уголовное дело против одного из руководителей "АрселорМиттал Кривой Рог".

"Компания считает эти обвинения безосновательными и ярким примером политического давления на крупнейшего иностранного инвестора. Вместе с тем эти надуманные уголовные обвинения выдвигаются физическому лицу, а не компании. В настоящее время гражданский процесс против "АрселорМиттал Кривой Рог" не ведется, следовательно, нет юридических оснований для блокирования счетов компании. Гражданского иска в отношении "АрселорМиттал Кривой Рог" не существует, поэтому нет законных оснований для ареста счетов компании", – отмечается в сообщении.

Напомним, что "АрселорМиттал Кривой Рог" – самый крупный украинский металлургический комбинат. В феврале 2021 года на предприятии возобновились следственные действия СБУ по налоговым обязательствам. Новый раунд следственных действий был связан с делом об уклонении от уплаты налогов и занижении рентных платежей в 2015-2019 годах. Компания считает подобные обвинения необоснованными.

"АрселорМиттал Кривой Рог" ежегодно производит около 6 миллионов тонн стали, более 80% выпускаемой продукции экспортирует. На предприятии работает более 29 тысяч украинцев.

По данным компании, "АрселорМиттал" за 15 лет работы в Украине вложил более 5 миллиардов долларов в развитие производства.

В 2019 году Служба безопасности Украины возбудила дело против "ArcelorMittal Кривой Рог" по статье "Экоцид".

В начале 2021 года в Украину приезжал миллиардер Лакшми Миттал, который на встрече с Владимиром Зеленским обещал инвестировать в миллиард долларов в завод в Кривом Роге.

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