Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в феврале

В феврале объем добычи сырой нефти составит 40,894 млн баррелей в сутки.

Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в феврале
Фото: globalresearch.ca

Представители 23 стран на министерской встрече ОПЕК+ договорились продолжить увеличение добычи нефти в феврале. В частности, добыча нефти будет увеличена на плановые 400 тысяч баррелей в сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОПЕК.

Таким образом, члены ОПЕК+ сохранили в силе прежнюю договоренность, действовавшую еще до массового распространения штамма коронавируса "Омикрон".

"Вновь подтвердить план изменения добычи и механизм ежемесячного наращивания добычи, утвержденные на 19-м совещании министров стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК стран, а также решение о ежемесячном увеличении общей добычи на 0,4 миллиона баррелей в сутки в феврале 2022 года", – говорится в сообщении.

В феврале объем добычи сырой нефти странами ОПЕК+ составит 40,894 млн баррелей в сутки.

Напомним, в июле 2021 года страны ОПЕК+ договорились о ежемесячном увеличении добычи нефти.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Штраф за сбор грибов и лекарственных трав ввели в УкраинеШтраф за сбор грибов и лекарственных трав ввели в Украине
Налоговая служба просит украинцев не переводить деньги на банковские карты физлицНалоговая служба просит украинцев не переводить деньги на банковские карты физлиц
Стоимость продовольственной корзины в Украине и Польше: экономисты сравнили, у кого вышеСтоимость продовольственной корзины в Украине и Польше: экономисты сравнили, у кого выше
Производитель тяговых батарей LG Energy Solution выйдет на IPO в январе, а SK On подождёт до 2023 годаПроизводитель тяговых батарей LG Energy Solution выйдет на IPO в январе, а SK On подождёт до 2023 года
АМКУ оштрафовал завод Коломойского на 80 млн гривенАМКУ оштрафовал завод Коломойского на 80 млн гривен
Блок рекламы


Похожие новости
Правительство предлагает увеличить расходы на выплату "1000 за вакцинацию" на 2 млрд гривенПравительство предлагает увеличить расходы на выплату "1000 за вакцинацию" на 2 млрд гривен
Минфин ожидает нового пересмотра программы МВФ в феврале-марте, – МарченкоМинфин ожидает нового пересмотра программы МВФ в феврале-марте, – Марченко
США и ЕС договорились заменить стальные пошлины на квотыСША и ЕС договорились заменить стальные пошлины на квоты
Цена на газ в Европе за день выросла на 20% после отказа Газпрома увеличить транзит через УкраинуЦена на газ в Европе за день выросла на 20% после отказа Газпрома увеличить транзит через Украину
Стоимость нефти Brent превысила $86 впервые за три годаСтоимость нефти Brent превысила $86 впервые за три года
Украина и Франция договорились о привлечении 1 млрд евро инвестиций в "Большое строительство"Украина и Франция договорились о привлечении 1 млрд евро инвестиций в "Большое строительство"
Городская власть Киева собралась инвестировать в добычу газаГородская власть Киева собралась инвестировать в добычу газа
Почти треть жителей Сальвадора пользуется криптовалютою. Ни один банк этой страны таким похвастаться не можетПочти треть жителей Сальвадора пользуется криптовалютою. Ни один банк этой страны таким похвастаться не может
Цена на газ в Европе достигла $1000 за тыс. кубометров, нефти - $80 за баррельЦена на газ в Европе достигла $1000 за тыс. кубометров, нефти - $80 за баррель
Раде рекомендуют увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тыс.Раде рекомендуют увеличить сумму гарантирования вкладов до 600 тыс.
Последние новости
Подгружаем последние новости