Польша упростила правила приема на работу украинских заробитчан

Украинские заробитчане смогут в 2022 году по упрощенной системе устраиваться на работу в Польше . Разрешительные документы для трудоустройства будут выдавать всем желающим сроком на два года.

Вице-президент компании Gremi Personal, которая предоставляет услуги для соискателей в сфере международного трудоустройства, Каролина Шлешинская рассказала, что власти Польши приняли решение упростить процедуру выдачи разрешительных документов для трудоустройства украинских заробитчан. Если до настоящего момента такие документы оформляли на срок до полугода, то в скором времени сроки их действия продлят до двух лет.

Соответствующий закон об иностранцах уже принял Сейм Польши , теперь документ направлен на подпись президенту страны Анджею Дуде. Ожидается, что новые правила вступят в силу в ближайшее время.

В результате, украинские заробитчане, которые хорошо владеют польским языком, получат больше возможностей для стабильной и более высокооплачиваемой работы.

Стоит отметить, что власти Польши намерены упростить предоставление вида на жительство для иностранных граждан, что также коснется и украинцев.