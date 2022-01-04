Верховный Суд подтвердил запрет на строительство в парке "Протасов Яр"

Коллегия судей Кассационного суда согласилась с решением суда апелляционной инстанции.

Верховный Суд подтвердил запрет на строительство в парке "Протасов Яр"
Фото: Макс Требухов

Кассационный административный суд признал законным решение Киевского городского совета о запрете строительства в парке "Протасов Яр".

Об этом говорится в постановлении суда.

"Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда согласилась с решением суда апелляционной инстанции о том, что при принятии обжалуемых решений Киевгорсовет действовал на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины с учетом следующего... Кроме того, Верховный Суд принял во внимание выводы Конституционного Суда Украины в решении от 16 апреля 2009 года № 7-рп/2009, где указано, что орган местного самоуправления вправе по собственной инициативе или инициативе других заинтересованных лиц изменить или отменить принятый им правовой акт (в том числе и по мотивам несоответствия Конституции или законам Украины)", - говорится в документе.

В своем иске застройщик убеждал, что горсовет не может отменить свое предыдущее решение о предоставлении ему этого земельного участка в аренду для застройки.

В 2007 году депутаты Киевгорсовета внесли изменения в Генплан города и Программу озеленения, согласно которым участок зеленых насаждений общего пользования на улице Николая Амосова отнесли к территории жилой и общественной застройки.

Договор аренды, по которому застройщик должен обеспечить строительство и эксплуатацию жилого комплекса, заключили до 22 июня 2017 года. Однако суды предыдущих инстанций установили, что строительство или подготовка к нему не осуществлялась.

Напомним, конфликт с застройщиком "Дайтон групп" начался в начале мая 2019 года с драки, поскольку о строительстве узнали, когда на участке зеленых насаждений поставили бетонный забор. Нанятые застройщиком титушки забросали митингующих камнями, а те пытались снести незаконный забор.

3 мая 2019 года КГГА рекомендовала застройщику остановить все действия до проверки законности строительства. 4 мая произошла очередная потасовка. 10 мая ГАСИ вынесла предписание о прекращении всех работ до проверки законности строительства. 14 мая частично снесли забор вокруг строительной площадки. Однако, как выяснилось, застройщик обжаловал решение в суде.

В сентябре 2019 года Киевский окружной суд признал противоправными и отменил распоряжение о приостановлении подготовительных и строительных работ на ул. Николая Амосова, которое Департамент Государственной архитектурно-строительной инспекции Киева выдал застройщикам Протасова Яра.

31 июля 2019 года Окружной админсуд Киева отменил остановку застройки в Протасовом Яру.

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