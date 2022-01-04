Немецкая Delivery Hero покупает контрольный пакет акций Glovo

Glovo продолжит работу под существующим брендом.

Немецкая Delivery Hero покупает контрольный пакет акций Glovo
Фото: glovoapp.com

Немецкая компания Delivery Hero, которой принадлежит около 44% акций испанского сервиса доставки Glovo (Glovoapp23, S.L.), договорилась с другими владельцами компании о выкупе еще 39,4% акций.

Соглашение планируется закрыть во втором квартале 2022 года после получения всех регуляторных разрешений, сообщается на сайте Delivery Hero.

Акционеры Glovo, согласившиеся продать свои доли, получат в обмен новые акции немецкой компании.

Glovo продолжит работу под существующим брендом и нынешним менеджментом, во главе которого находятся основатели компании Оскар Пьер и Саша Мишо.

Glovo – это сервис доставки, позволяющий приобрести, доставить, передать любой предмет или продукт в пределах города. Компания из Барселоны сегодня работает более чем в 900 городах в 23 странах мира на трех континентах – в Европе, Азии и Африке.

В Украине сервис Glovo приступил к работе в октябре 2018 года.

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