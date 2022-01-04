Фонд госимущества выставил на продажу Одесский завод шампанских вин

Предприятие находится в аренде и не работает с 2018 года.

Фонд госимущества выставил на продажу Одесский завод шампанских вин
Фото: privatization.gov.ua

Фонд государственного имущества в канун Нового года выставил на продажу единый имущественный комплекс Одесского завода шампанских вин на Французском бульваре. Предприятие находится в аренде ЧАО "Одесский завод шампанских вин", но не работает с 2018 года.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ во вторник, 4 января.

"Здесь в 1899 году началась история производства игристого вина в Украине. Завод тогда возводили с просторными погребами для выдержки 2 миллионов бутылок вина, производственным корпусом, вспомогательными помещениями и красивой каменной аркой, которая до сих пор украшает въезд на территорию завода. Продукция предприятия много раз получала награды на национальных и международных конкурсах, первую – в далеком 1904 году. Однако несколько раз производство вина на Одесском заводе приходилось прекращать, в последний раз это случилось в 2018 году. С тех пор государство не продуцирует вино на этом предприятии", - говорится в сообщении.

Новый инвестор сможет приобрести завод 1 февраля. Его стартовая цена – 84,7 млн гривен.

Покупатель должен будет сохранить основной вид деятельности – производство виноградных вин.

По данным аналитической системы YouControl, арендатор завода ЧАО "Одесский завод шампанских вин" имеет отношение к группе Алексея Костусева, который был городским председателем Одессы в 2010-2013 годах. Он отец народного депутата Алексея Гончаренко, с которым не общается.

Напомним, что в сентябре 2021 года ФГИ продал завод "Одессавинпром" фирме "Каплор 7" за 235 млн гривен.



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