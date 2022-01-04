В Украине выросли тарифы на доставку газа: у кого суммы в платежках увеличились на 500 гривен

Стоимость доставки газа с 1 января выросла у ряда поставщиков. Из-за роста тарифов некоторым украинцам придется ежемесячно отдавать на 500 гривен больше, что существенно скажется на их кошельке.

В Украине выросли тарифы на доставку газа: у кого суммы в платежках увеличились на 500 гривен

Для расчета размера абонплаты следует знать, сколько кубических метров "накрутил" счетчик в период – октябрь-2020 по октябрь-2021, а также - на сколько повысился с января этого года тариф облгаза.

Тарифы на доставку газа с 1 января 2022 года стартуют от 0,372 гривны за куб. м у "Киевгаз" и доходят до о 2,568 гривны за куб. м у "Черновцыгаз".

Только двое из поставщиков, "Шепетовкагаз" и "Ровнегаз", снизили тариф на распределение газа с 1,308 до 1,272 гривны и с 2,02 до 1,85 грн за куб. м соответственно. У всех остальных - тарифы выросли в среднем на 10-30 копеек за куб.м.

В Украине выросли тарифы на доставку газа: у кого суммы в платежках увеличились на 500 гривен

Разберем тариф на доставку газа на примере компании "Черновцыгаз". Если за год одним домохозяйством было использовано 1,2 тысячи кубов газа, то ежемесячно плата за 100 куб.м считалась по тарифу 2,136 гривны за куб м, и абонплата за месяц составляла 213,6 гривны. При таком же расходе и при новом тарифе 2,568 гривны – объем ежемесячной абонплаты с 1 января достигнет 770 гривен, а это почти на 500 гривен выше.

Ранее поставщики обнародовали тарифы на газ с 1 января 2022 года, которые будут действительны до конца апреля 2022 года.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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